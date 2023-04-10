В России прогнозируют переход на Linux 99% госорганизаций к 2025 году

К началу 2025 года в России работники государственных структур могут перейти на операционную систему Linux вместо Windows. Фото: Shutterstock

К началу 2025 года в России работники государственных структур могут перейти на операционную систему Linux вместо Windows. Такое предположение сделал коммерческий директор компании "Код Безопасности" Федор Дбар.

Организация «Код Безопасности» разрабатывает программные средства защиты информации. По расчетам Дбара, к концу 2023 года процент IT-систем в госструктурах, который опирается на Windows, упадет до 20%.

«Тяжелее всего будет переходить на Linux тем компаниям, у кого на Windows завязаны системы управления технологическими процессами или важные бизнес-приложения», - приводит предположения «Кода Безопасности» ТАСС.

В организации также отметили, что полностью отказаться от Windows многие компании не смогут, поскольку большая часть IT-инфраструктур компаний годами строилась на системе данного ПО. При этом к 2025 году ожидается, что в государственных компаниях и коммерческих организациях соотношение Windows и Linux будет оцениваться как 50% на 50%.

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