Амурская область к 100-летнему юбилею подшефного района ДНР подарит реконструкцию площади в Амвросиевке

Губернатор Василий Орлов обсудил реконструкцию площади в Амвросиевке с главой района Игорем Лызовым. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область реконструирует центральную площадь Амвросиевки Донецкой Народной Республики. Модернизация станет подарком Приамурья на 100-летний юбилей Амвросиевского района, который будет отмечаться 5 сентября 2023 года. Дизайн-проект новой площади разработал Центр развития территорий Амурской области. Губернатор Приамурья Василий Орлов обсудил его с главой района Игорем Лызовым во время рабочей поездки в ДНР.

«Центр развития территорий Амурской области признан одним из лучших в стране. Уверен, их проект, после того как его воплотят в жизнь, оценят все жители района. Мы определили источники финансирования реконструкции, выбрали подрядчика. С главой района Игорем Лызовым обсудили планы, задача для подрядчика: все работы на площади завершить к юбилею», - рассказал губернатор Василий Орлов.

За реконструкцию центральной площади проголосовали жители Амвросиевского района. После модернизации на ней появятся несколько зон отдыха. Строители оборудуют детские игровые площадки, пространство для спортивных тренировок, проложат аллею и обновят фонтан. Во время работ будут сохранены все растущие деревья и кустарники.

По словам Василия Орлова, сроки реализации проекта могут быть продлены из-за пролегающих под площадью коммуникаций. Специалистам необходимо обследовать их после того, как будет вскрыт грунт. Василий Орлов поручил учесть это обстоятельство и при необходимости перенести реконструкцию на 2024 год.

Губернатор также осмотрел школу, отремонтированную специалистами Приамурья. Учебные кабинеты в обновленном здании оборудовали современной мебелью и интерактивными панелями.

Амурская область взяла шефство над Амвросиевким районом Донецкой Народной Республики в июне 2022 года. Регион помогал Амвросиевке с подготовкой к осенне-зимнему периоду, ремонтом дорог, школ и других социальных объектов. Кроме того, Приамурье передало подшефному региону школьные автобусы, компьютерную технику для учебных заведений, спецтехнику для дорожных работ и многое другое.