Конституционный комитет Госдумы одобрил поправку о пожизненном заключении за госизмену Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конституционный комитет нижней палаты парламента Российской Федерации одобрил поправку, которая предусматривает пожизненное лишение свободы для людей, уличенных в государственной измене.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуму внесен ряд поправок, ужесточающих наказание за преступления против Родины.

Помимо пожизненного заключения за госизмену (сейчас УК РФ предполагает от 12 до 20 лет заключения), планируется увеличить возможное наказание за международный теракт — вместо максимального в 10 лет, предлагают давать от 12 лет до пожизненного срока. За теракт предлагают назначать до 20 лет заключения (вместо максимальных 15), аналогичные изменения в УК хотят внести и для совершивших диверсию, а также за действия, создавшие угрозу гибели людей и направленные на дестабилизацию ситуации в России.

Также предусмотрено ужесточение наказаний за несколько статей, связанных с терроризмом.