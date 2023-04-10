Самыми сложными в “Тотальном диктанте” стали слова “сызмальства” и “кардинально”

Проверяющие тесты "Тотального диктанта" рассказали о самых сложных словах 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Филологи, проверяющие результаты “Тотального диктанта” в Новосибирске, рассказали о самых распространенных ошибках участников ежегодной акции проверки грамотности населения.

"Пальма первенства в этом году за двумя словами. Это слово "кардинально", которое люди упорно пишут как "координально". <…> Второе "любимое" слово — это слово сызмальства", – рассказала руководитель проверочного пункта в Новосибирске Галина Мандрикова. По его словам, в слове “сызмальства” проверяющие обнаружили целых девять вариантов написания.

Руководитель экспертной комиссии “Тотального диктанта” в Новосибирске Марина Шпильман подтвердила лидерство слова “сызмальства”, а также рассказала о других распространенных ошибках.

По словам Шпильман, люди нередко допускали ошибки при написании слов извне, понапрасну, паровоз, философский, рябчик, барсук, муравей и енот.

Напомним, в этом году прошел юбилейный, двадцатый “Тотальный диктант”. Сайт KP.RU рассказывал, как подготовиться к участию в акции и получить пятерку, а также какие самые частые ошибки допускались на прошлых диктантах.