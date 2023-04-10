ПСБ запустил новую имиджевую кампанию с Гариком Харламовым

ПСБ запустил масштабную рекламную кампанию с новым амбассадором – Гариком Харламовым. Кампания демонстрирует все преимущества широкой линейки продуктов банка для розничных клиентов в части сохранения и накопления капитала, а также эффективные финансовые решения для успешного развития бизнеса предпринимателей.

«Имиджевый ролик развивает идею «обычного банка для уникальных людей», заявленную в предыдущей кампании с Владимиром Вдовиченковым, но уже в присущей Гарику Харламову комедийной манере. В ролике юморист и шоумен примеряет полдюжины узнаваемых образов, обыгрывая забавные особенности русского характера. «Согласитесь, мы уникальные» - заявляет герой, а вместе с ним и сама новая коммуникация ПСБ. Рекламная кампания отражает глубокую связь между банком и его аудиторией, представляя ПСБ как эксперта, понимающего загадочную русскую душу своего клиента, его запросы и потребности. Банк поддерживает клиентов во всем, постоянно стремится к комплексному удовлетворению его потребностей, внедряя новые технологичные решения и привлекательные банковские продукты и услуги», - говорит старший вице-президент – директор департамента маркетинга ПСБ Елена Мелихова.

Рекламная кампания также включает в себя 20-секундные продуктовые ролики. В них Гарик Харламов вступает в диалог с представителем банка старой формации в попытке получить кредит для бизнеса, исполняя при этом обе роли. В ролике, посвященном накопительным счетам ПСБ, неожиданное появление амбассадора помогает героям найти наилучшее решение для преумножения своих средств. А в ролике о цифровом банке показан диалог с виртуальным помощником о бесконечных возможностях цифровых сервисов ПСБ.