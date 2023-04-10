В марте был установлен новый максимум импорта Фото: Shutterstock

Россия уже шестой месяц подряд является крупнейшим импортером нефти в Индию. Только в марте объемы поставок выросли до нового максимума - 1,64 миллиона баррелей в день, сообщает Bloomberg, ссылаясь на аналитическую компанию Vortexa.

По данным аналитиков, в марте закупки у РФ увеличились вдвое, если сравнивать с 0,82 миллиона баррелей иранской нефти в сутки. В марте доля российской нефти в импорте Индии выросла до 34%.

Ранее Telegraph сообщал о том, что ОПЕК+ нанесет по Западу тройной удар и сократит добычу нефти. Обозреватель Лоуфорд считает, что Россия оказалось в выигрыше благодаря энергетической политике Саудовской Аравии

Сенатор Пушков говорил о том, что США делали ставку на снижение цен на нефть. Однако часть арабского мира решила объединиться с Россией «против диктата США».