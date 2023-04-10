Лукашенко на встрече с Шойгу попросил у РФ гарантии защиты на случай внешней агрессии Фото: Максим Гучек/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что Минску нужны от Москвы гарантии защиты республики в случае внешней агрессии. Этот вопрос обсуждали ранее на встрече с Владимиром Путиным, отметил он.

Встреча Лукашенко и Шойгу проходит 10 апреля в Минске. Одной из основных тем стало обеспечение безопасности в Союзном государстве.

— В общем это звучало на переговорах, так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности, — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что Владимир Путин поддержал его в этом вопросе. Российский лидер предложил проревизировать все договоры и соглашения между странами, чтобы понять, какой документ нужно принять, чтобы обеспечить необходимую безопасность Минску.

В свою очередь Сергей Шойгу отметил, что обсудит дальнейшее пребывание российских военных в Белоруссии и возможное расширение рамок сотрудничества между ВС России и Белоруссии.

Напомним, переговоры Лукашенко с Путиным состоялись 5 апреля. Запись встречи можно посмотреть на сайте KP.RU.