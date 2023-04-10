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НовостиЭкономика10 апреля 2023 10:17

Банк России объяснил ослабление рубля

ЦБ РФ объяснил ослабление рубля прохождением России нижней точки по экспортной выручке
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Банк России объяснил ослабление рубля

Банк России объяснил ослабление рубля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин заявил, что наблюдаемое на данный момент ослабление рубля стало результатом продления «нижней точки» поступления экспортной выручки из-за проседания в начале прошлого года.

«Ослабление курса - результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку в поступлении экспортной выручки из-за ее проседания в начале года. Дальше динамика будет более гладкая», - заявил замглавы регулятор на заседании годового отчета Банка России за 2022 год в Госдуме РФ.

По его словам, поступления экспортной выручки на данный момент демонстрирует ситуацию с ценами, а также объемами, в первую очередь экспорта нефти и газа, что наблюдалось в конце декабря - начале января этого года, «когда была самая тяжелая ситуация в плане эффектов от введения "потолка" цен на нефть».

Напомним, в минувшую пятницу, 7 апреля, курс юаня превысил 12 рублей впервые с 21 апреля 2022 года, а курс евро вырос до 90 рублей впервые с апреля прошлого года.