В Кремле прокомментировали возможность введения перемирия на Украине во время Пасхи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 10 апреля, заявил, что пока никто не выступал с инициативой о введении пасхального перемирия на Украине во время Пасхи. Он напомнил, что Москва уже выдвигала такие идеи ранее, но они не были поддержаны Киевом.

«Пока никаких на этот счет не было инициатив, но у нас только началась страстная неделя. До сих пор таких инициатив не было», - отметил пресс-секретарь президента Владимира Путина. Песков напомнил, что Россия уже выступала с идеями подобного перемирия, соблюдала его, но Украина не стала его придерживаться.

Напомним, ранее глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает переписку с Папой Римским Франциском, рассказал, что понтифик выступил с инициативой приостановить любые боевые действия на Украине во время Пасхи. Речь шла о двух неделях с 9 по 22 апреля, так как сначала праздник отмечают католики, а следом – православные.

Как ранее писал сайт KP.RU, в январе 2023 года Россия соблюдала рождественское перемирие. Режим тишины в зоне спецоперации действовал по поручению президента России Владимира Путина в период с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023 года. Однако, несмотря на рождественское перемирие, ВСУ не прекратили обстрелы. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от соблюдения режима тишины тем, что РФ намерена использовать его как прикрытие.