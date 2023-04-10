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НовостиПолитика10 апреля 2023 10:37

Песков считает недавние утечки документов Пентагона достаточно интересными

Представитель Кремля прокомментировал заявления о причастности Москвы к этим утечкам
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков считает недавние утечки документов Пентагона достаточно интересными

Песков считает недавние утечки документов Пентагона достаточно интересными

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал утечку секретных документов из Пентагона достаточно интересной, отметив, что их все изучают и анализируют.

«Утечки достаточно интересные, их все изучают, анализируют, широко обсуждают», - заявил представитель Кремля.

Комментируя заявления о причастности Москвы к этим утечкам, Пеков назвал склонность винить во всем российскую сторону общим заболеванием.

«Собственно, такая склонность во всем и всегда и везде винить Россию и списывать все на Россию, но это такое сейчас общее заболевание, поэтому здесь нечего комментировать», - отмтеил он.

Напомним, накануне в Сети появились документы, связанные с национальной безопасностью США и помеченные грифом «секретно». Данные документы содержали информацию о деятельности Вашингтона на Ближнем Востоке, в Индокитае, а также по соперничеству с Китаем и борьбе с терроризмом.

Телеканал CNN сообщил, что американские спецслужбы шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским, указав на один из попавших в свободный доступ секретных документов Пентагона. Как писал сайт KP.RU, в Кремле не исключили, что Вашингтон следит за украинским лидером, как и за главами других стран