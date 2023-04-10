Умер Лассе Велландер, гитарист группы ABBA

Гитарист принимал участие в записи нескольких хитов группы ABBA, в 1970-1980-ых годах

Гитарист легендарной группы ABBA Лассе Велландер скончался от онкологии на 71-м году жизни. Об этом сообщает издание Metro со ссылкой на заявление семьи музыканта.

— С неописуемой печалью мы должны сообщить о том, что наш любимый Лассе уснул. Недавно он тем, что оказалось раком, который быстро распространился. Рано утром в Страстную пятницу он скончался в окружении близких, — сообщила семья музыканта.

Гитарист принимал участие в записи нескольких хитов группы ABBA, в 1970-1980-ых годах. Всего музыкант играл 24 песен из восьми альбомов группы, в том числе ABBA Voyage, вышедшего в 2021 году.

Также Лассе Велландер выступал с другими шведскими музыкантами и выпускал сольные композиции.

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