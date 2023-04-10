Песков: решения о проведении парадов в День Победы остаются прерогативой регионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение о проведении Парада, приуроченный к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2023 года в российских регионах остается прерогативой их глав. Такое заявление в понедельник, 10 апреля, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что приоритетом является безопасность граждан.

«Это прерогатива глав регионов - естественно, они принимают решения, исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет», - заявил представитель Кремля, комментируя сообщение об отмене Парада победы 9 мая в некоторых городах по соображениям безопасности.

При этом Песков отметил, что Парад победы на Красной площади готовится и планируется к проведению. «Что касается главного парада, то он готовится и планируется к проведению», - отметил он.

Напомним, сегодня, 10 апреля, губернатор Курской области Роман Старовой на оперативном совещании сообщил, что парад в честь Дня Победы в Курской области в 2023 году будет отменен из соображений безопасности.