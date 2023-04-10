Песков оценил идею сделать Францию посредником в украинском конфликте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает трудным представить Париж в роли посредника в украинском конфликте.

Как уточнил представитель Кремля, французская сторона не может претендовать на роль посредника, поскольку фактически занимает одну из сторон участников конфликта.

«Париж, кроме того, и косвенно и прямо вовлечен в этот конфликт на стороне Украины. Поэтому здесь пока трудно себе представить какие-то посреднические усилия», - заявил пресс-секретарь российского лидера в понедельник, 10 апреля.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону, который прибыл в Китай с политическим визитом, составить собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Как писал сайт KP.RU, он отметив, что Пекин готов поддержать инициативу Парижа.