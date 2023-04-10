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НовостиПолитика10 апреля 2023 11:01

Песков оценил идею сделать Францию посредником в украинском конфликте

Песков заявил о неспособности Франции быть посредником на Украине
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков оценил идею сделать Францию посредником в украинском конфликте

Песков оценил идею сделать Францию посредником в украинском конфликте

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает трудным представить Париж в роли посредника в украинском конфликте.

Как уточнил представитель Кремля, французская сторона не может претендовать на роль посредника, поскольку фактически занимает одну из сторон участников конфликта.

«Париж, кроме того, и косвенно и прямо вовлечен в этот конфликт на стороне Украины. Поэтому здесь пока трудно себе представить какие-то посреднические усилия», - заявил пресс-секретарь российского лидера в понедельник, 10 апреля.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону, который прибыл в Китай с политическим визитом, составить собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Как писал сайт KP.RU, он отметив, что Пекин готов поддержать инициативу Парижа.