Набиуллина опровергла заявления о выплате пенсий только в цифровых рублях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина опровергла сообщения о выплате пенсий только в цифровых рублях, а также замене ими наличных, назвав такие заявления неправдой, а также отметив, что цифровой рубль ничего отменять и заменять не будет, а станет еще одним способом расчетов.

«Появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле, например, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях. Это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет», - заявила глава регулятора.

Набиуллина отметила, что будет развиваться как безналичное денежное обращение, так и наличное, а цифровой рубль даст гражданам возможность совершать полностью бесплатные переводы.

Напомним, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что был бы не против получать заплату только в цифровых рублях, уточнив, что обменивать цифровые на обычные рубли должны уже коммерческие банки.