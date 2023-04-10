Актер Сергей Гармаш заявил, что у комедии “Чебурашка” будет продолжение

"Чебурашка" получит продолжение фото: кадр из фильма

Актер семейной комедии "Чебурашка" Сергей Гармаш сообщил, что у фильма будет продолжение.

“Вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет”, – сказал Гармаш на премьере фильма в Геническе Херсонской области. Ранее один из генеральных продюсеров “Чебурашки” Алексей Троцюк также сообщал, что продолжение истории обязательно будет.

Напомним, фильм "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко по мотивам сказок писателя Эдуарда Успенского побила рекорд "Холопа", став самым кассовым российским фильмом в истории проката. Кассовые сборы комедии Дьяченко уже на десятый день показа в кинотеатрах превысили 3 миллиарда рублей.

Сайт KP.RU рассказывал, в чем успех “Чебурашки” и сколько денег потратили на картину. По расчету продюсеров, выросшие на советском мультике про Чебурашку и Гену в ностальгическом порыве пошли в кино вместе со своими детьми.