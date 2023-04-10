Глава Северной Осетии Меняйло попросил проверить данные об издевательствах над мобилизованным

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло после того, как в сети появилось видео издевательств над мобилизованным, заявил, что в военную прокуратуру уже отправлено соответствующее обращение. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло после того, как в сети появилось видео издевательств над мобилизованным, заявил, что в военную прокуратуру уже отправлено соответствующее обращение.

Как передает STAV.KP.RU, в сети распространилось видео, на котором избивают военнослужащего. Появление ролика прокомментировал глава Северной Осетии. Он сообщил, что о плохом отношении к мобилизованному ему рассказала местная жительница. Она также обнародовала аудио и видео издевательств над военнослужащим.

Меняйло, в свою очередь, заявил, что уже понятно, кто является одним из участников произошедшего. Речь идет о командире одного из полков, в котором служат 46 мобилизованных из Северной Осетии. Они выполняют задачи на Херсонском направлении.

Глава Северной Осетии отметил, что власти уже обратились в военную прокуратуру спецоперации и военную прокуратуру Южного военного округа, они занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента.

Меняйло пообещал и дальше информировать всех о том, как идет расследование произошедшего.