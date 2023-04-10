Песков заявил, что послы на вручении верительных грамот президенту России не были главными персонажами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Послы иностранных государств на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ Владимиру Путину 5 апреля в Кремле, не были главными персонажами, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал слова посла США в Москве Линн Трейси, которой приписывают недовольство тем, что она не была «главной» на мероприятии.

Дмитрий Песков рассказал, что не видел такого заявления.

— Но единственное, что могу сказать, что в ходе церемонии, безусловно, послы не были главными персонажами, это были уважаемые гости, которые вручили свои верительные грамоты, но они не были главными персонажами, — пояснил представитель Кремля.

Напомним, 5 апреля Владимир Путин принял верительные грамоты у 17 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. На ней глава государства выступил с речью о внешней политике России.