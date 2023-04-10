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НовостиПолитика10 апреля 2023 11:23

Песков заявил, что послы на вручении верительных грамот президенту России не были главными персонажами

Дипломаты были уважаемыми гостями, пояснил он
Мила ГЕНЬ
Песков заявил, что послы на вручении верительных грамот президенту России не были главными персонажами

Песков заявил, что послы на вручении верительных грамот президенту России не были главными персонажами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Послы иностранных государств на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ Владимиру Путину 5 апреля в Кремле, не были главными персонажами, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал слова посла США в Москве Линн Трейси, которой приписывают недовольство тем, что она не была «главной» на мероприятии.

Дмитрий Песков рассказал, что не видел такого заявления.

— Но единственное, что могу сказать, что в ходе церемонии, безусловно, послы не были главными персонажами, это были уважаемые гости, которые вручили свои верительные грамоты, но они не были главными персонажами, — пояснил представитель Кремля.

Напомним, 5 апреля Владимир Путин принял верительные грамоты у 17 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. На ней глава государства выступил с речью о внешней политике России.