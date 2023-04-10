«Переговоров не будет»: Власти Индии приостановили торговые переговоры с Великобританией

В Индии власти не захотели продолжать вести торговые переговоры с Великобританией. Фото: Shutterstock

В Индии власти не захотели продолжать вести торговые переговоры с Великобританией. Причиной тому стал отказ государства осудить сепаратистов, которые выступают за отделение штата Пенджаб от Индии. Об этом пишет газета The Times.

«Индия не желает продолжать торговые переговоры и считает, что мы недостаточно внимательно изучили вопрос нападения на индийское посольства и сепаратистское движение последователей сикхизма», - отметил представитель британского правительства.

Так, в Лондоне, сепаратисты пришли на территорию посольства Индии в столице Великобритании и сорвали индийский флаг. Тогда власти страны осудили сам факт нападения, но не саму организацию. По информации The Times, Министерство внутренних дел Соединенного Королевства хочет в ближайшее время выступить с официальным комментарием по данной ситуации.

Также, по данным издания, отказ Лондона освободить рабочих-мигрантов из Индии от страховых взносов стал еще одним препятствием для заключения соглашения.

Стоит отметить, что в Индии уже на протяжении полугода крупнейшим импортером нефти является Россия. Только в марте объемы поставок выросли до нового максимума - 1,64 миллиона баррелей в день.