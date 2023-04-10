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НовостиПолитика10 апреля 2023 11:43

Украинцы потребовали от Зеленского начать демобилизацию

Петиция с требованием к Зеленскому начать демобилизацию зарегистрирована на Украине
Сергей ЧИКОВ
Украинцы потребовали от Зеленского демобилизовать некоторых военных ВСУ

Украинцы потребовали от Зеленского демобилизовать некоторых военных ВСУ

Фото: REUTERS

Граждане Украины призвали президента Владимира Зеленского немедленно приступить к демобилизации некоторых бойцов украинской армии. Петиция с данным требованием появилась на сайте президента Украины.

“Уже больше года наши военные находятся на фронте и не понимают, сколько им еще придется там быть, и существует настоятельная необходимость урегулирования сроков”, – заявили авторы петиции, отметив, что данный призыв касается военнослужащих, мобилизованных полтора года назад.

Напомним, граждане Украины в панике из-за темпов и “агрессии” мобилизации в ряды украинской армии. Издание Washington Post недавно заявило, что новая волна мобилизации на Украине вызвала панику среди множества людей, которые чувствуют себя не готовыми к службе или вовсе не желают служить.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на аналитика Института изучения войны Джорджа Барроса заявлял, что власти Украины готовятся к самой крупной с начала спецоперации мобилизации своих граждан для обеспечения ВСУ необходимой для весеннего контрнаступления численностью бойцов

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