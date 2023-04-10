Американский сенатор Рубио пригрозил Макрону оставить Европу разбираться с Украиной без США

Республиканец считает, что США могут сосредоточиться на вопросе Тайваня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США могут оставить Европу разбираться в украинском конфликте, а сами сфокусировать свое внимание на тайваньском вопросе. Такое заявление сделал сенатор от американского штата Флорида, представитель Республиканской партии Марко Рубио, отреагировав на слова французского лидера Эмманюэля Макрона относительно Тайваня.

Он выразил мнение, что, если президент Франции делает свои заявления о том, чтобы не принимать сторону США или Китая в отношении Тайваня, от лица всей Европы, то, может быть, Вашингтону тоже не нужно вставать на чью-то сторону.

«Может, нам стоит просто сказать, что мы сфокусируемся на Тайване и угрозе со стороны Китая, а вы ребята разбирайтесь с Украиной и Европой», - заявил сенатор.

Он подчеркнул, что в этом вопросе необходимо уточнить, говорит ли «Макрон за Макрона, или Макрон говорит за Европу».

Напомним, ранее Макрон призвал Европу не втягиваться в противостояние США и Китая, которое происходит между двумя странами из-за Тайваня. По мнению президента Франции, Европе необходимо думать о собственных интересах и не нужно адаптироваться к повестке в других частях света.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство иностранных дел Китая назвало вопрос Тайваня «первой красной линией» в отношениях КНР и США, и Вашингтону нельзя ее переступать.

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