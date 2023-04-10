Южная Корея и Израиль ждут комментариев Джо Байдена по просочившимся в сеть бумагам Пентагона

Cтраны ждут комментариев от администрации Байдена Фото: REUTERS

Согласно попавшим в сеть бумагам Пентагона, некоторые страны подверглись слежке со стороны Соединенных Штатов. Государства, оказавшиеся в такой ситуации ждут комментариев от администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщает CNN.

По информации CNN, попавшие в сеть документы сейчас активно обсуждают в кругах правительства Израиля и Южной Кореи. За ними и велась слежка. В Сеуле происшествие назвали нарушением суверенитета со стороны США.

«Чиновники из ряда других государств хотят обсудить этот вопрос с Вашингтоном. Пока никаких действий предпринято не было, поскольку страны ждут комментариев от администрации Байдена», - приводит телеканал слова дипломатов.

Между тем, в Пентагоне планируют предпринять усилия для того, чтобы объективно оценить утечку информации.

Стоит отметить, что 7 апреля 2023 года стало известно об утечке секретных материалов Пентагона. В документах содержалась информация о состоянии украинской армии и планах США и НАТО по ее укреплению.

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