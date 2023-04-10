Правительство сформировало основные направления технологического развития страны до 2030 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское правительство представило перечень важных направлений технологического развития страны до 2030 года. Всего было отобрали 18 направлений. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на Минобрнауки РФ.

Как передает издание, при подготовке концепции технологического развития ее разработчики во главе с вице-премьером РФ Андреем Белоусовым отобрали 18 направлений, которые ранее поступили от Минэкономики РФ и Минпромторга РФ, а теперь российские власти будут делать на них упор.

«По десяти - дорожные карты уже есть, еще восемь рассматриваются правительством для дальнейшей разработки соглашений и дорожных карт», - заявили изданию в Минобрнауки РФ.

Уточняется, что в списке новых направлений оказались атомное и нефтегазовое машиностроение, производство лекарств, оборудование для переработки углеводородов, услуги в сфере энергетики и энергетическое машиностроение, а также авиационная промышленность и инфраструктура для воздушных перевозок.

В ведомстве отметили, что речь идет о технологических направлениях, где на данный момент «у российской экономики уже есть определенные заделы для их успешного развития и формирования крупного рынка».

Источник в министерстве заявил, что данный перечень проектов делает акцент на укреплении технологического суверенитета России. Отмечается, что документ внесут на утверждение кабмина в апреле этого года.

Напомним, в январе этого года президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о необходимость продолжать импортозамещение в высокотехнологических отраслях.