Далай-лама извинился за инцидент с мальчиком-паломником Фото: стоп-кадр из видео

Далай-лама XIV выразил сожаление из-за инцидента с мальчиком-паломником, сообщает пресс-офис духовного лидера. Речь о завирусившемся видео, на котором религиозный деятель поцеловал в губы, а затем предложил ему «пососать язык».

— Его Святейшество желает извиниться перед мальчиком и его семьей, а также перед многочисленными друзьями по всему миру за ту боль, которую могли причинить его слова, — говорится в сообщении пресс-офиса.

Инцидент произошел 28 февраля в резиденции 87-летнего Далай-ламы в Дхарамсале. Мальчик-паломник подошел к духовному лидеру с просьбой его обнять, после чего и произошли вышеуказанные события. Происходило это под камерами. Ролик быстро распространился и вызвал резонанс по всему миру.

В пресс-офисе Далай-ламы также отметили, что тот «часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами».

Ранее Далай-лама рассказал, что его преемником может стать женщина, однако она должна быть очень красивой.