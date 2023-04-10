Взносы иностранцев в бюджет при уходе из России направят на развитие туризма Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству до июля текущего года обеспечить направление добровольных взносов, которые поступают в российский бюджет при передаче активов инвесторов из недружественных стран, на развитие туристической инфраструктуры. Данное поручение главы государства было опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами», - сказано в поручении российского лидера.

Поручение должно быть исполнено до 1 июля текущего года, а ответственным за исполнение данного поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, компании из «недружественных стран», которые захотят уйти из России, теперь должны платить солидный взнос в российский бюджет. Ранее KP.RU рассказывал, как он высчитывается.