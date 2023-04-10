Путин назначил своего помощника Орешкина в наблюдательный совет «Защитники Отечества» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назначил своего личного помощника, Максима Орешкина, в наблюдательный совет государственного фонда «Защитники Отечества». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, набсовет «Защитники Отечества» был создан для того, чтобы оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции.

Возглавил совет первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, а его правой рукой назначили вице-премьера Татьяну Голикову. В целом, совет собрал более 30 членов, среди которых высшие должностные лица РФ и главы нескольких министерств.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Путин назначил Ивана Волынкина послом России в Туркменистане, освободив от должности предыдущего посла Александра Блохина.