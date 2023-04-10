Байден готовится к предвыборной кампании 2024 года Фото: REUTERS

Избирательная кампания действующего американского президента Джо Байдена к выборам 2024 года будет «обретать форму», несмотря на отсутствие официального объявления в ее участии. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на источники.

Как передает источник телеканала, сам американский лидер «не видит необходимости спешить» с официальным заявлением, однако его советники в Белом доме намерены принять «окончательные решения» по поводу запуска избирательной кампании.

«Принятие решения уже позади, но он возмущен давлением, вынуждающим его объявить о том, что он уже решил», - сказал собеседник телеканала, отметив, что это «очень похоже» на Байдена.

Другой источник телеканала, названный «давним советником, ранее занимавшимся решениями по кандидатуре Байдена, сказал, что отсутствие официального заявление позволяет политику «сохранить возможность» в конечном итоге отказаться от возможности баллотироваться.

Напомним, в конце 2022 года Байден заявил о своем намерении баллотироваться еще на один срок, однако буквально через несколько месяцев, в начале февраля 2023 года, глава Белого дома заявил, что на данный момент не готов принять решение о своем участии в следующих выборах президента США в 2024 году.