Financial Times: уровень поддержки помощи Украине ослабевает среди республиканцев

Все меньше американцев высказываются за продолжение поддержки Украины Фото: REUTERS

Издание Financial Times сообщило о снижении среди избирателей-республиканцев желания продолжать поддержку Украины.

“Украина продолжает просить больше денег, когда нам нужно больше денег внутри страны”, – заявил изданию отставной сотрудник полиции США Джереми Снайдер, который будет голосовать за республиканскую партию на выборах в Америке.

Снайдер отметил, что изначально полностью поддерживал военную и гуманитарную помощь Киева, однако конфликт слишком затянулся.

Также в статье издания утверждается, что поддержка Украины ослабевает в целом по всей Америке, и многие люди начинают склоняться к “изоляционистским идеям”.

Напомним, лидер партии республиканцев Дональд Трамп называл поддержку Киева главной причиной, почему конфликт на Украине до сих пор не решен. Американский исследовательский центр The Chicago Council on Global Affairs в конце 2022 года также рассказывал о снижении уровня поддержки Украины среди рядовых американцев.