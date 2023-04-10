«Народ спросить забыли»: Венгрия получает десятки просьб не допускать Финляндию и Швецию в НАТО от граждан этих стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швеция и Финляндия, старательно пытающиеся попасть в НАТО, не проводили референдум на этот счёт, и фактически - решение о вступлении в Альянс было принято правящей верхушкой, без участия граждан. Недовольные люди начали писать обращения в парламент Венгрии, с просьбами заблокировать вступление своих стран в НАТО, о чём сообщили в воскресной программе HIR.TV.

Спикер Государственного собрания (однопалатного парламента) Венгрии Ласло Кёвер рассказал, что десятки венгерских парламентариев получили множество писем от граждан Финляндии и Швеции, в которых люди просят не допускать их страны в НАТО, так как решение о вступлении нелегитимно ввиду отсутствия референдума.

«Швеция и Финляндия забыли спросить людей, действительно ли они хотят вступить в НАТО», — говорит Кёвер.

В связи с этим спикер отметил, что Венгрия ещё не приняла окончательного решения касательно вступления этих двух стран в Альянс. Кёвер также указывает на то, что Финляндия и Швеция регулярно совершают недружественные действия в отношении Венгрии, но при этом просят одобрить их заявку на вступление в НАТО.

«Своей политикой и заявлениями они нанесли и продолжают наносить реальный ущерб венгерским национальным интересам. Поэтому членам фракции и мне непонятно, почему мы должны относиться к ним как к союзникам», — добавляет спикер.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в США уже назвали дату вступления Швеции в НАТО. Госсекретарь Энтони Блинкен уверен, что страна присоединится к альянсу в июле 2023 года.