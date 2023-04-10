NBC: США ищут причины сбоя «умных бомб» JDAM на Украине

О неполадках стало известно из секретных документов Пентагона Фото: wikimedia.org

Власти США выясняют, почему вышли из строя «умные бомбы» JDAM, которые используются вооруженными силами Украины. Об этом говорится в размещенных в сети секретных документах Пентагона и разведывательных служб США, сообщил телеканал NBC.

По данным телеканала, в США рассматривают несколько версий сбоя «умных бомб». Возможно, взрыватели бомб неправильно настроили. Другая версия – проблемы с сигналом GPS из-за применения Россией «глушилок».

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце марта командование ВСУ подтвердило информацию о том, что украинская авиация применяет «умные бомбы» JDAM. В Киеве отметили, что такие бомбы менее мощные, но зато очень высокоточные, и Украина хотела бы иметь больше такого оружия. Впервые «умную бомбу» ВСУ использовали под Артемовском, в районе Курдюмовки.

Напомним, не так давно стало известно о том, что в сети утекли секретные документы Пентагона. В них, в том числе, говорится о боевых действиях на Украине, а также о деятельности США на Ближнем Востоке, в Индокитае, по соперничеству с Китаем и борьбе с терроризмом.

В свою очередь, агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США заявило, что документы с грифом «секретно», попавшие в сеть, могут быть сфальсифицированы, а некоторые из них уже не актуальны, так как содержат устаревшую информацию.

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