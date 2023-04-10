Иван Ургант сыграл на пианино в уличном переходе после отмены концерта в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущий и актер Иван Ургант поделился в своей соцсети коротким видеороликом, где он выступает в уличном переходе.

На кадре можно увидеть, как Ургант исполняет мелодию на желтом фортепиано. Однако непонятно, в какой именно стране находится шоумен. Сам артист не обозначил локацию, но позади актера можно увидеть развевающиеся флаги Южной Кореи.

Напомним, в сентябре прошлого года Иван Ургант стал обладателем международной сатирической премии, которая вручается в Италии. Организаторам конкурса очень новогоднее шоу в стиле итальянского музыкального телевидения 80-х, в котором приглашенные звезды спели главные хиты 2021 года, однако на итальянском языке. За одну неделю специальный выпуск шоу набрал свыше трех миллионов просмотров.

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