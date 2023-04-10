Секретарь СНБО Украины Данилов призвал не ждать «волшебных» дат контрнаступления

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что контрнаступление вооруженных сил страны идет каждый день, поэтому не нужно ждать «волшебных» дат.

«Мы не ждем волшебных дат, мы действуем спокойно, планомерно и последовательно», — отметил глава СНБО.

Он добавил, что шумиха, которая была поднята в СМИ вокруг этой темы, не идет на пользу планам Киева.

Напомним, о том, что в скором будущем может начаться контрнаступление Украины 7 апреля 2023 года рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что Вашингтон поддержит Киев в этом, и партнеры Украины должны сделать все для того, чтобы помочь ей вернуть территории.

На заявления о возможном контрнаступлении отреагировал глава оборонного комитета Совфеда РФ Виктор Бондарев. По его мнению, оно обречено на провал, потому что украинская армия истощена. Бондарев считает, что вернее всего Киеву как можно скорее начать переговоры, в которых Россия сможет диктовать свои условия, а многие жители Украины выступят в поддержку РФ.

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