Украина вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения госграницы жителями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев в одностороннем порядке вышел из соглашения с Москвой о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов стран. Такое заявление в понедельник, 10 апреля, сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Рада прекратила действие соглашения между Украиной и Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов», — написал украинский депутат он в своем Telegram-канале.

Данный документ предусматривал упрощенное пересечение государственной границы жителями приграничных регионов двух стран. Как отметил Гончаренко, Киев также выходит из соглашения о проведении согласованной политики с Москвой в определении транспортных тарифов.

Напомним, в начале марта этого года, украинское правительство одобрило законопроект о выходе из соглашения с Россией о совместном контроле государственных границы, а сотрудничество в данной сфере велось с 2011 года.

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