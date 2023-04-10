Volkswagen получила ещё один иск от ГАЗ на сумму 28,4 млрд рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Горьковский автозавод (ГАЗ) подал ещё один иск против немецкого автомобильного концерна Volkswagen. На этот раз сумма составила 28,4 млрд рублей, однако причина претензии не уточняется. Соответствующая информация была опубликована в картотеке Арбитражного суда Нижегородской области.

Известно, что иск к немецкой компании был подан 7 апреля 2023 года. Прежний иск, сумма которого составляла 15,5 млрд рублей, был подан Горьковским автозаводом из-за того, что Volkswagen расторгнул соглашение о контрактной сборке на фоне ухода западных компаний из России, из-за чего ГАЗ понёс большие убытки.

Ранее KP.RU сообщил о том, что представители ГАЗ обратились в российское правительство, с просьбой взять под контроль ситуацию с Volkswagen. Если немецкая компания выведет свои активы из России - автозавод не сможет получить компенсацию за огромные убытки, которые причинило ему одностороннее расторжение контракта со стороны иностранного партнёра.