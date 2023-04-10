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НовостиОбщество10 апреля 2023 14:39

В Госдуме допустили упрощение получения гражданства для поддерживающих СВО иностранцев

В некоторых случаях это жизненно необходимо, считают в парламенте
Мила ГЕНЬ
В Госдуме допустили упрощение получения гражданства для поддерживающих СВО иностранцев

В Госдуме допустили упрощение получения гражданства для поддерживающих СВО иностранцев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый заместитель председателя комитета Госудумы по международным делам Светлана Журова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что парламентарии допускают возможность упростить процедуру получения гражданства РФ для иностранцев, информационно поддержавших проведение специальной военной операции, либо занимающихся волонтерством в этой области.

При этом иногда ускоренный бюрократический процесс продиктован не желанием, а острой необходимостью — в некоторых случаях поддержавшего Россию иностранца начинают преследовать на Родине.

— Надо принимать во внимание, о гражданине какой страны идет речь. В некоторых случаях, если человек высказался в поддержку специальной военной операции, то его уже могут не принять на Родине. Тогда ему уже приходится просить у нас гражданство и чуть ли не политическое убежище, иначе последствия могут быть неблагоприятные, — сказала Журова.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят предоставить особые льготы женам участников СВО. Среди мер поддержки — приоритетное право при устройстве на работу.