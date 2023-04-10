Американцы испугались намерений Байдена участвовать в президентских выборах Фото: REUTERS

Сообщение о возможном участии действующего американского лидера Джо Байдена в президентских выборах 2024 года напугали подписчиков телеканала NBC News.

Напомним, накануне телеканал, ссылаясь на свои источники, заявил, что избирательная кампания действующего главы Белого дома к президентским выборам 2024 года будет «обретать форму», даже несмотря на отсутствие официального объявления в ее участии.

«Он едва понимает, где он находится», — отметил один из комментаторов.

Другой заявил, что каждый член Демократической партии США «молится», что Байден «сыграет в ящик раньше». «И мы все знаем, что это правда!» - добавил он.

«Он едва может стоять на своих двоих. Он никогда не сможет выдержать гонку ни физически, ни морально. Факт», — заявил еще один подписчик телеканала.

Другой комментатор заявил, что при победе Байдена на президентских выборах США ждут «еще четыре года геронтократии».