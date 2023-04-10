Министр обороны Украины заявил, что чуть не попал в плен в Гостомеле в начале спецоперации

Министр обороны Украины Алексей Резников Фото: REUTERS

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что мог оказаться в плену российских войск в самом начале специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года.

Как уточнил глава украинского военного ведомства, он мог бы быть в плену при отправке в командный пункт (ЗКП) своего министерства, который был распложен в Гостомеле Киевской области, где российские десантники осуществили крупную высадку.

«Командный пункт … находился - будете смеяться - в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым же попало в засаду. Теоретически, если бы мы переместились в Гостомель хотя бы за день-два, то я и половина министерства были бы в плену», — рассказал украинский министр в понедельник, 10 апреля, в интервью изданию «Украинская правда».

Резников отметил, что позже чиновников Министерства обороны Украины решили не переводить из Киева, разместив их в зданиях в городе.

Напомним, 25 февраля 2022 года Министерство обороны РФ заявило об успешной операции десанта в районе аэродрома Гостомель под Киевом.