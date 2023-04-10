Депутат Госдумы Гусев предложил министру культуры России отменить выступления Данилы Козловского Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутат Госдумы, политик Дмитрий Гусев, призвал Министерство культуры России отменить грядущие выступления актёра Данилы Козловского, который неоднократно и резко критиковал спецоперацию, а после покинул страну.

По словам Гусева, вскоре в России состоятся съёмки фильмов, посвящённых спецоперации и украинскому конфликту. И Козловский может сыграть в них главные роли, а потом улететь в США на полученные от государства и инвесторов гонорары, где будет продолжать поливать грязью Россию и СВО.

В апреле и мае 2023 года у Козловского запланированы выступления в российских театрах, и Гусев призвал Минкультуры отменить их, чтобы не допускать популяризации и спонсирования деятелей культуры, позволяющих себе публично критиковать действия власти и российской армии.

Ранее KP.RU сообщил о том, что по поводу высказываний Козловского люди уже начали обращаться в прокуратуру и другие надзорные органы. Например, недавно актёр призывал россиян выходить на митинги против СВО, при этом признавая, что не следил за страданиями людей на Донбассе на протяжении предыдущих восьми лет.