Трамп предупредил США о риске остаться без боеприпасов в третьей мировой войне Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США могут скатиться в третью мировую войну, которую им придется вести «без боеприпасов».

«Тем путем, которым следуют США, мы вскоре окажемся в третьей мировой войне и без боеприпасов», — заявил американский политик.

Трамп заявил, что оптимальным и единственным способом для Вашингтона «решить проблему» с Пекином и все другие сложности будет «избавиться» от действующего президента США Джо Байдена.

Напомним, накануне бывший глава Белого дома в принадлежащей ему социальной сети Truth Social оставил пост о третьей мировой войне. «World War III» (Третья мировая война), — написал он, не пояснив смысл своего высказывания.

Ранее Трамп ни раз обвинял Байдена в некомпетентности, которая привела мир на край Третьей мировой войны, обещая «вернуть мир через силу» в случае избрания его президентом.