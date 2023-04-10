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НовостиВ мире10 апреля 2023 15:30

Глава МИД Турции заявил, что одобрение членства Швеции в НАТО находится в «далекой точке»

Чавушоглу заявил, что это происходит, несмотря на заявления генсека альянса
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава МИД Турции заявил, что одобрение членства Швеции в НАТО находится в «далекой точке»

Глава МИД Турции заявил, что одобрение членства Швеции в НАТО находится в «далекой точке»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что одобрение Анкарой членства Швеции в Североатлантическом альянсе находится в «далекой точке», несмотря на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, а также официального Стокгольма.

«Несмотря на заявления генсека и официальных лиц Швеции о том, что все условия выполнены, мы пока находимся в далекой точке», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства в интревью A Haber.

Напомним, Столтенберг после церемонии вступления в Североатлантический альянс Финляндии в минувший вторник, 4 апреля, сказал о том, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к НАТО. По его словам, присоединение еще одного государства станет приоритетом для блока.

Ранее министр иностранных дел Швеции заявил о неполноценности членства Финляндии в НАТО без Стокгольма, отметив, что шведское правительство будет «неустанно» работать над вступлением в альянс.