Четыре человека погибли в результате стрельбы в центре американского Луисвилля

Как минимум, четыре человека погибли во время стрельбы в банке в городе Луисвилль в американском штате Кентукки. Фото: REUTERS

Как минимум, четыре человека погибли во время стрельбы в банке в городе Луисвилль в американском штате Кентукки. Еще восемь человек, в том числе полицейский, были госпитализированы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

Кроме того, в полиции сообщили, что стрелявший мертв, обстоятельства его смерти пока не раскрываются. В правоохранительных органах полагают, что стрелок действовал один и был связан с банком. Возможно, он был бывшим сотрудником финансового учреждения.

В полиции подчеркнули, что в настоящее время никакой опасности в районе, где произошла стрельба, нет.

Как ранее писал сайт KP.RU, в понедельник, 10 апреля, в центре Луисвилля началась стрельба, во время которой пострадали несколько человек. Полиция попросила местных жителей находиться подальше от района, где произошли выстрелы.

Напомним, в конце марта 2023 года женщина-трансгендер Одри Хейл открыла стрельбу в школе в американском городе Нэшвилл. Жертвами происшествия стали трое детей и трое учителей.