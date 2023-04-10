Экс-премьер Пакистана Хан назвал российскую нефть приоритетной для своей страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пакистан хотел бы импортировать сырую нефть из России, как это делает Индия, потому что она гораздо удобнее и выгоднее для страны. Однако из-за вотума недоверия правительству, от российских энергоресурсов пришлось отказаться. Об этом заявил в интервью The Times of India экс-премьер-министр Пакистана Имран Хан.

«Мы хотели получать дешевую российскую сырую нефть, как Индия, но этого не случилось, так как, к сожалению, мое правительство пало из-за вотума недоверия», — говорит Хан.

Напомним, Хан был первым премьер-министром Пакистана, посетившим с официальным визитом Россию за последние 23 года. В 2022 году парламент объявил вотум недоверия его правительству.

Тем временем в Индии Россия уже шестой месяц к ряду оказывается главным поставщиком нефти, отправляя партнёрам по 1,64 млн баррелей ежедневно. Индия получает российскую нефть со скидкой в 10-12 долларов, и с удовольствием её закупает, пока Запад отказывается от всех поставок в ущерб собственной экономике.

Ранее KP.RU сообщил о том, какая сегодня статистика импорта российской нефти Индией. В марте 2023 года был достигнут очередной рекорд по объёмам поставок.