Суд обязал сеть по производству суши «Ёбидоёби» изменить название из-за несоответствия принципам морали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть по производству суши и роллов «Ёбидоёби» изменить название, указав на несоответствие принципам морали. Об этом заявила пресс-служба инстанции.

«Обозначение "Ёбидоёби" противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно находится в информационном поле неограниченного числа лиц и с существенной долей вероятности может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой», — сказано релизе суда.

Компания тем временем говорила о том, что ее название является транслитерацией предложения «День недели – суббота» на японском языке. Однако, как заявил суд, ответчик не смог доказать, что потребители в России воспринимают данное наименование именно таким образом.

С иском к компании обратилась межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) № 23 по Красноярскому краю, которые запросили смену фирменного наименования юрлица. Теперь это необходимо сделать в течение трех месяцев после вступления решения в силу.

Представитель компании сообщил, что апелляция будет, а менять название до окончательного вступления решения в силу компания не намерен.