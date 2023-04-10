Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что ограничения Польши на ввоз зерна стали ударом для Киева Фото: REUTERS

Варшава фактически предала Киев, нанеся и без того находящейся в упадке украинской экономике удар в спину, когда ограничила ввоз зерна с Незалежной. Польше пришлось пойти на этот шаг из-за массовых акций протеста, организованных местными фермерами. Об этом рассказал советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, на своём YouTube-канале.

«В этот тяжелейший период единственное направление, которое более-менее функционирует на Украине - это сельскохозяйственный сектор. И вот вам, пожалуйста, удар в спину наносит Польша», — говорит Соскин.

Акции протеста польских фермеров, начавшиеся ещё в феврале 2023 года, уже приобретают массовый характер. Недовольные аграрии перекрывают дороги, останавливают движение грузового транспорта, и требуют перестать закупать некачественное украинское зерно, из-за обилия которого они не могут продать собственный урожай.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Венгрии начали думать об ужесточении контроля ввозимого с Украины зерна, а также о возвращении пошлин на него.