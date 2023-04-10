Диетолог Стародубова перечислила три главных принципа здорового питания Фото: Евгения ГУСЕВА

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в разговоре с Lenta.ru перечислила главные принципы здорового питания. Ими оказались баланс энергии, разнообразный рацион и режим питания.

Врач посоветовала потреблять достаточное количество энергии (калорий). В краткосрочной перспективе отслеживание этого показателя поможет контролировать вес, но в долгосрочной метод нужен не всем.

Антонина Стародубова также порекомендовала питаться сбалансированно. Ежедневно необходимо включать в рацион не менее 400 граммов различных овощей, зелени, фруктов и ягод. А вот легкоусваиваемые углеводы лучше сократить. Это кондитерские изделия, сахар, выпечка, сладкие напитки.

Белок врач советует получать из диетических нежирных сортов мяса и птицы, молочных продуктов пониженной жирности и рыбы. Их лучше готовить без лишнего масла. При этом врач-эндокринолог Арсений Русанов предупреждал об «обратной» стороне обезжиренных продуктов и недостатка жиров в организме в целом. Это может негативно отразиться на здоровье, рассказал он RT.

Также Стародубова призвала ограничить употребление соли до одной чайной ложки в день.

Режим питания диетолог советует делать классическим: три полноценных приема пищи и два перекуса.

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