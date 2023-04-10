Минфин и ЦБ посчитали переоцененным влияние выхода Shell из «Сахалина-2» на курс рубля

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Министерство финансов РФ и Банк России считают, что не стоит переоценивать влияние операций в рамках выхода Shell из проекта «Сахалин-2» на курс рубля.

Как пишет «Интерфакс», заместитель министра финансов России Алексей Моисеев на заседании рабочей группы в Госдуме по подготовке к рассмотрению годового отчета ЦБ РФ за прошлый год сообщил, что крупные валютные операции на валютном рынке в рамках сделок «на выход» должны реализовываться в рамках достаточно жестких ограничений со стороны Банка России.

По словам замминистра, если кем-то такие ограничения были нарушены, то ЦБ это заметит и отреагирует. Таким образом Моисеев прокомментировал появившуюся ранее информацию том, что падение курса рубля связано с тем, что власти РФ дали разрешение на то, чтобы Shell вывел из России почти 95 миллиардов рублей за долю в проекте «Сахалин-2».

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин согласился с замглавы Минфина РФ, пояснив, что влияние валютных операций в рамках выхода Shell из «Сахалина-2» преувеличено.

Как ранее писал сайт KP.RU, Заботкин объяснил, что ослабление рубля, которое можно наблюдать в настоящее время, связано с прохождением России нижней точки по экспортной выручке.

Напомним, в декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором убрал срок продажи доли Shell в проекте «Сахалин-2». Ранее в документе было прописано, что российским властям необходимо оценить и продать долю за четыре месяца, начиная с даты принятия решения об отказе ее передачи.