Синоптик Вильфанд назвал регионы России, в которых ожидают аномальное похолодание Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд перечислил регионы с аномально холодной погодой, передает Lenta.ru.

Так, в конце марта и в течение первой недели апреля в Уральском федеральном округе, на юге Сибири, юго-западе Дальнего Востока, в Хакасии и Тыве ставили температурные рекорды плюсовой температуры. В выходные ситуация сильно изменилась: похолодало на 15-20 градусов.

В ближайшие дни ситуация будет еще хуже. Температура сильно понизится и в Уральском федеральном округе, и в Красноярском крае, и в Поволжье — на 6-7 градусов. В Средней и Южной Сибири термометры и вовсе будут показывать на 15 градусов меньше.

При этом ситуацию осложняют и природные явления. Как сообщает ОТР, на Красноярск накануне обрушилась метель, а на юге края бушевала песчаная буря. Ветер бушевал и в Иркутске, от него пострадали несколько деревьев.

Ожидают заморозки и в Москве. В столице 14-16 апреля ожидают ночные температуры от −1 до −3 градусов, передает телеканал «360» со ссылкой на синоптика Александра Ильина.