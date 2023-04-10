В Британии сообщили о трудностях с вычислением источника утечки секретных документов Пентагона Фото: REUTERS

Обнаружить источник утечки секретных данных Пентагона может оказаться тяжело, поскольку данные документы распечатаны и сфотографированы. Об этом сообщает газета Financial Times.

Ранее появилось сообщение о том, что Министерство юстиции США расследует утечку секретных данных по Украине и Китаю, которые появились ранее в соцсетях.

Financial Times заявляет, что «слив» этих данных посеял хаос и паранойю в США. «Фактор, усложняющий расследование, заключается в том, что документы, которые изучила Financial Times, распечатаны и сфотографированы, что, по словам чиновников, может усложнить отслеживание источника "утечки"», - отмечает издание.

Напомним, ранее в Сети появились документы, которые связаны с национальной безопасностью США, помеченные грифом «секретно», а также содержащие данные о деятельности Вашингтона в Индокитае, на Ближнем Востоке и по соперничеству с Китаем.

Телеканал CNN позже сообщил, что Пентагон шпионил за президентом Украины Владимиром Зеленским, указывая при этом на один из попавших в свободный доступ секретных документов американских спецслужб.