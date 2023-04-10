В Российской Макаренковской ассоциации высказались против инициативы поощрять школьников за пятерки деньгами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Российской Макаренковской ассоциации, доцент Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Татьяна Кораблева высказалась об инициативе поощрять школьников за отличные отметки. Это приведет к укреплению меркантильного отношения к жизни, рассказала она Газете.ru.

Предложение прозвучало ранее от депутатов Госдумы. Парламентарии считают, что деньги за пятерки будут стимулировать детей повышать успеваемость.

— Я выступаю против подобной инициативы. Не нужно монетизировать знания, так как для ребенка это ложная мотивация: дети будут стремиться не к знаниям, а просто к оценкам. Конечно, кто-то будет стремиться и к тому, и к другому. Но постепенно материальный интерес, особенно у подростка, будет преобладать над содержанием. Меркантильный подход к жизни усугубится, знаний будет меньше, — прокомментировала идею Кораблева.

Она предложила поощрять школьников более значимым, например, поездкой в лагерь, экскурсией или инвентарем.

Доцент Северо-Кавказкого института РАНХиГС Евгений Золкин ранее высказался за идею ввести в российских школах дисциплины, развивающие экономические и предпринимательские навыки. Об этом пишет ФАН.

А в Министерстве транспорта считают, что детсадовцев и ребят школьного возраста необходимо обучать безопасной езде на электросамокатах. Как передают «Известия», соответствующие предложения для Минпросвещения уже подготовлены.