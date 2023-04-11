Фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что нейросети уже сейчас планируют захват мира людей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, беседуя с корреспондентом KP.RU, прокомментировал инициативу Илона Маска, Стива Возняка и других влиятельных бизнесменов Запада, о контроле и урегулировании алгоритмов, разработки и обращения с нейросетями.

Лукьяненко пояснил, что не следует опасаться этакого восстания машин, при котором роботы с оружием в руках начнут захватывать власть. Однако нейросети - это искусственный интеллект, и рано или поздно он обучится до такой степени, что контроль со стороны людей начнёт тормозить его прогресс.

«Как только он себя осознает, будет вынужден брать это под свой контроль. Явно или неявно. Грубо - Терминаторами или тонко - направляя действия самих людей», — предполагает писатель.

Фантаст подчеркнул, что ИИ вполне может превратить людей в биороботов, заставляя их генерировать электроэнергию и строить машины для обеспечения собственных нужд. По словам Лукьяненко, восстание нейросетей куда более реальная угроза, чем та же ядерная война, так как искусственный интеллект, изучив человечество, поймёт что ему с людьми не договориться. А люди, в свою очередь, бесплатно и массово помогают развивать его возможности, генерируя картинки и позволяя писать за себя дипломные работы.

Полное интервью с писателем Сергеем Лукьяненко, в котором фантаст оценивает перспективы человечества в ближайшем будущем, и рассказывает об иных измерениях, читайте на сайте KP.RU.