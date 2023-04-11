Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, как будет выглядеть мир через 20 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Писатель-фантаст, автор «Дозоров» и «Черновика» Сергей Лукьяненко, который создал несколько «вселенных», в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал, как будет выглядеть мир через 20 лет.

Как отметил писатель-фантаст, где-то через 20 лет стоит ожидать, что «по улицам молча» будут ходить люди строить «странные приборы, которые искусственный разум считает полезными для себя, для изучения Вселенной». Позже эти люди «ложатся в нужное время спать, едят какую-то пайку и снова встают, работают». По его словам, люди превратятся в биороботов, управляемых искусственной нейросетью.

Лукьяненко считает такую картину будущего «очень реальной такой перспективой». Кроме того, по его словам, «на каких-то мелких островах, в джунглях, в сибирской тайге будут прятаться маленькие кусочки человечества и вести тихую жизнь, чтобы их не заметили», и, как он отметил, «их не будут замечать».

Как писал сайт KP.RU, в беседе с «Комсомольской правдой» Лукьяненко также заявил о том, что нейросети намерены уже сегодня захватить мир людей.